قبل لقاء الغد.. قناة ريال مدريد تفتح النار على حكم الكلاسيكو

أصدرت قناة ريال مدريد الرسمية مقطع فيديو، يتضمن أخطاء حكم الكلاسيكو سيزار سوتو جرادو، قبل لقاء الفريق الملكي مع برشلونة، غدا الأحد ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتواصل قناة الميرينجي تسليط الضوء على أخطاء الحكام، قبل مباريات الفريق في المسابقات المحلية، هذا الموسم.

وأبرز مقطع الفيديو 3 أخطاء من جرادو في كلاسيكو الليجا، الموسم الماضي، الذي أقيم في معقل برشلونة "كامب نو"، وفاز به الأخير (2-1).

وكان جرادو هو حكم تقنية الفيديو في تلك المباراة.

واعتبرت قناة الريال أنه كان يجب إشهار بطاقة حمراء لجافي، لاعب وسط البلوجرانا، إلا أن الحكم تغافل عنها، كما ألغى هدفا لماركو أسينسيو حين كانت النتيجة (1-1).

وأضافت أن جرادو لم يحتسب خطأ لداني كارفاخال، ظهير الميرينجي، قبل أن يسجل فرانك كيسي هدف الانتصار للبارسا.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا، برصيد 78 نقطة، بينما يحل برشلونة وصيفا بفارق 8 نقاط، وهو ما يجعل المباراة مصيرية في صراع اللقب.



