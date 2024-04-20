حدث غير مسبوق لبنزيما مع الاتحاد

شهدت مباراة الحزم حدثا غير مسبوق للفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، مساء اليوم السبت، بالدوري السعودي للمحترفين.

وأشهر الحكم محمد الدقاش بطاقة صفراء لبنزيما في الدقيقة 39 بعد كرة مشتركة مع مدافع الحزم.

وهذه هي أول بطاقة ملونة يتلقاها المهاجم الفرنسي مع الاتحاد، منذ انضمامه إلى الفريق مطلع الموسم الجاري، قادما من ريال مدريد.

ولعب بنزيما 32 مباراة في كل البطولات، لم يتلق خلالها أي بطاقة ملونة، قبل أن يتلطخ سجله ببطاقة الدقاش اليوم ضد الحزم.

وواصل بنزيما صيامه التهديفي في مباراة الحزم، إلا أن فريقه انتزع فوزا قاتلا بنتيجة 3-2 ضمن الجولة 28 من المسابقة المحلية.

ولا يمر المهاجم الفرنسي بأفضل أيامه مع العميد، إذ سجل هدفا واحدا منذ بداية عام 2024، جاء في مرمى الوحدة بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.