الجولة 23 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. إليك جدول المباريات

وتتجه الأنظار إلى ملعب "فرانسو حريري" في شمال البلاد حيث يسعى القيثارة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى الرقم 5 في الجولة السابقة، من أجل تعزيز موقعه والابتعاد بصدارة الترتيب.ويدرك الأخضر جيداً أن زيارته إلى أربيل لن تكون سهلة، وذلك لأن أصحاب الأرض متعطشون إلى الفوز الغائب عنهم في المباريات الخمس الأخيرة، وهي النقطة التي سيحاول الضيوف استغلالها لحصد النقاط الثلاث.وحقق الشرطة الذي يتربع على قمة المسابقة برصيد (51 نقطة)، فوزاً مهماً على حساب الميناء بهدفين مقابل لاشيء ليواصل خطواته بثبات نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالي، بدوره تعرض الفريق الشمالي إلى خسارة جديدة بمواجهة نادي القاسم ليتراجع إلى المركز الرابع عشر وله (23 نقطة).وفي لقاء ثان يرفع الكهرباء شعار التعويض حينما يواجه نظيره نفط ميسان، وتعثر الفريق البرتقالي في الاختبارين الأخيرين بالخسارة أمام النفط والزوراء، ولذلك فإنه يأمل أن تكون مواجهة اليوم بمثابة الفرصة المناسبة لاستعادة التوازن.وفي المقابل يستند فرسان المملكة على الحافز المعنوي عقب نجاحه بإيقاف القوة الجوية بعد أن فرض عليه التعادل في الجولة السابقة، بغية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الكهرباء تُسهم في تقدمه نحو مرتبة أفضل.