سجل هدفين وصنع هدف.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على ناشفيل بثلاثة أهداف مقابل هدف، فجر الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تشيس"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليواصل الفريق تصدره للمسابقة.



وبعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق صافرة بدء الشوط الأول، سجل فرانكو نيغري، لاعب إنترميامي، الهدف الأول لفريق ناشفيل بالخطأ في مرماه.



وفي الدقيقة 11من عمر الشوط الأول، تعادل ليونيل ميسي لإنتر ميامي بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.



وفي الدقيقة 39، أحرز سيرجيو بوسكيتس برأسية من داخل منطقة الجزاء على إثر ركنية نفذها ليونيل ميسي من على يسار حارس مرمى ناشفيل، الهدف الثاني لإنتر ميامي.



ومن ركلة جزاء في الدقيقة 81، أحرز ليونيل ميسي بقدمه اليسرى على يسار حارس مرمى ناشفيل، فيما شهدت الدقيقة 88، خروج لويس سواريز ونزول بنجامين كريماشي بديلا عنه.