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الأولمبي يكثف تدريباته استعداداً للقاء السعودية "الحاسم".. إليك حسابات التأهل

رياضة

2024-04-21 | 04:41
الأولمبي يكثف تدريباته استعداداً للقاء السعودية &quot;الحاسم&quot;.. إليك حسابات التأهل
1,579 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

واصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يوم أمس السبت تدريباته الخططية التي جرت في ملاعب جامعة قطر بالعاصمة الدوحة، تحضيراً لمواجهته الأخيرة المرتقبة أمام نظيره السعودي التي يحتضنها ملعب خليفة الدولي يوم غد والتي ستحدد مسيرته للتأهل إلى ربع نهائي آسيا تحت 23 عاماً.

تدريبات يوم أمس كانت ذات طبيعة استشفائية تمت فيها إراحة العديد من اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة طاجيكستان التي انتهت لمصلحة العراق بواقع أربعة أهداف مقابل هدفين واقتصرت تحركاتهم على الهرولة والمشي وفتح العضلات بينما واظب اللاعبون البدلاء على التمارين التكتيكية على غرار التمريرات والتحرك في الفراغ ونقل الكرات في المربعات الصغيرة لزيادة احساسهم وتحسين قراراتهم الذهنية.

فوز منتخبنا الأولمبي الأخير والذي يحتل ثالث الترتيب برصيد 3 نقاط على طاجيكستان في المركز الأخير من دون أي نقطة قد أنعش حظوظ كتيبة المدرب راضي شنيشل في التأهل لربع نهائي آسيا تحت 23 عاماً لاسيما بعد تجاوز صدمة الخسارة أمام تايلاند ثاني الترتيب برصيد 3 نقاط وان حسابات الانتقال الى المرحلة المقبلة ستكون وفق السيناريوهات المتوقعة والمرتبطة بنتيجة العراق والسعودية على النحو التالي:

يتأهل منتخبنا الأولمبي أولاً على مجموعته في حالة فوزه على السعودية مع خسارة تايلاند أو تعادله أمام طاجيكستان، كذلك يتأهل ثانياً الى الدور المقبل، في حالة تعادل منتخبنا مع السعودية شريطة خسارة تايلاند أمام طاجيكستان. أما في حال فوز أسود الرافدين على الأخضر السعودي وتفوق تايلاند على طاجيكستان سيتم اللجوء الى قاعدة الأهداف لتحديد ثاني المجموعة كذلك يتم اللجوء الى هذه الحسبة ذاتها أيضاً في حال خسارة العراق أمام السعودية وفوز طاجيكستان على تايلاند.
بدوره، حث رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال المتواجد في العاصمة القطرية الدوحة، "لاعبي الاولمبي على الظهور بأفضل المُستويات أمام المنتخب السعودي من أجل حسم مسألة الانتقال إلى الدور الثاني على الرغم من قوةِ المنافس الخليجي".

من جانبه، أثنى عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية خليل ياسين، على أداء اللاعبين أمام طاجيكستان، مؤكداً أن "المنتخب الأولمبي قادر على التأهل رغم المهمة الصعبة، وأن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وهي عطاء مستمر داخل الملعب يرتبط مع تنفيذ اللاعبين للواجبات التي توكل إليهم من قبل الملاك الفني”، مشيداً بالوقت نفسه "بقُدرات مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل ورفاقه بالعبور بالمنتخب الأولمبي إلى الأدوار المُقبلة".

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