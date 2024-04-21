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مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم.. إليك تاريخ المواجهات والتشكيل المتوقع

رياضة

2024-04-21 | 06:01
مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم.. إليك تاريخ المواجهات والتشكيل المتوقع
801 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يلتقي ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو جديد، عند الساعة العاشرة بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة على أرضية ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في قمة مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتشكل مواجهة "الميرينغي" و"البرسا" "الفرصة الأخيرة" للضيوف من أجل الإبقاء على آمالهم في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يشكل فوز ريال مدريد بمثابة إعلان غير رسمي لفوز النادي الملكي باللقب.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة جمعها من 24 انتصارًا، 6 تعادلات وهزيمة واحدة، متقدمًا بفارق 8 نقاط كاملة عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة، جمعها من 21 انتصارًا و7 تعادلات و3 هزائم.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة
التقى قطبا الكرة الإسبانية من قبل في منافسات الدوري المحلي على مر تاريخه (187) مرة، حقق ريال مدريد الانتصار في 78 مواجهة منها، فيما انتصر برشلونة خلال 74 مواجهة، وانتهت 35 مواجهة أخرى بالتعادل.

ويتضح من الأرقام السابقة، وجود تفوق طفيف لصالح النادي الملكي في الليغا، وهو ما تكرر في إجمالي اللقاءات بين ريال مدريد وبرشلونة عبر مختلف المسابقات حيث تواجه عملاقا إسبانيا 256 مرة في المسابقات كافة المحلية والقارية وانتصر ريال مدريد 105 مباريات وفاز برشلونة في 100 مباراة مع التعادل 51 مرة.

واقع مختلف
يدخل ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو متسلحًا بانتصاره المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن النادي الملكي من إزاحة حامل اللقب والوصول إلى نصف النهائي بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح إثر التعادل في الذهاب 3-3 ثم الإياب 1-1.

من ناحيته، بدا برشلونة في طريقه إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ مواسم عدة، بعد فوزه خارج قواعده في الذهاب على باريس سان جيرمان 3-2، لكن النادي الكتالوني سقط بقسوة على أرضه في الإياب 1-4 بفعل تعرض مدافعه رونالد أراوخو للطرد المباشر بصورة مبكرة.

وعلق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على هذا الأمر بالقول: "نرغب في توجيه غضبنا وإحباطنا من توديع مسابقة دوري أبطال أوروبا بصورة إيجابية في الكلاسيكو، من أجل القتال بقوة للفوز على ريال مدريد".

رد الاعتبار
في مواجهة ريال مدريد وبرشلونة يسعى النادي الكتالوني بقيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز إلى رد اعتباره بعد هزيمته في كلاسيكو الذهاب بنتيجة 2-1، رغم أن التوقعات كانت تصب في صالحه خلال ذلك الوقت.

ورغم ذلك، يملك برشلونة أسبابًا للاحتفاظ بالأمل خلال المواجهة، حيث أضاف الفريق الكتالوني 26 نقطة من أصل 30 نقطة محتملة في الليغا وهو الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يهزم كزائر، مع تسعة انتصارات وستة تعادلات.

ويرغب برشلونة في تجاوز سجله السيئ أمام ريال مدريد مؤخرًا، حيث خسر النادي الكتالوني آخر ثلاث مواجهات في الكلاسيكو، بسقوطه في إياب نصف نهائي كأس الملك العام الماضي (0-4)، وخسر في مباراة الجولة الأولى من الدوري 2-1 رغم تقدمه في النتيجة، ثم هزيمته في كأس السوبر الإسباني (4-1).
التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد:أندري لونين؛ داني كارفاخال، أنطونيو روديغر، ناتشو، فران غارسيا؛ أوريلين تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينغهام؛ فينيسيوس جونيور ورودريغو.
برشلونة:مارك أندريه تير شتيغن؛ جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جواو كانسيلو؛ أندرياس كريستنسن، فرينكي دي يونغ؛ إيلكاي غوندوغان، رافينيا؛ لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي.

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