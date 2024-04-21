نجم برشلونة يواصل تحقيق الأرقام المميزة

وأصبح كوبارسي (18 عاما) عنصرا لا غنى عنه في تشكيلة تشافي هيرنانديز، بعدما قدم أوراق اعتماده سريعا رغم صغر سنه.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد ظهر باو كوبارسي لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في يناير/كانون الثاني 2024، ومن وقتها شارك في 1280 دقيقة، وهو أعلى رقم للاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في جميع المسابقات من مواليد 2006 فصاعدا هذا العام.ويأتي بعد كوبارسي، زميله لامين يامال برصيد 1234 دقيقة.ومن المتوقع أن يتم الدفع بالثنائي بشكل أساسي، خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر لها مساء اليوم، على ملعب سانتياجو برنابيو.