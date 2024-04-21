برشلونة بلا حماية امنية في مدريد

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، انه "لدى وصول بعثة برشلونة إلى مدريد، لم تجد أي نوع من الحماية الأمنية وسيارات الشرطة التي من المفترض أن تصاحبها من المطار إلى فندق، وهو الوضع الذي تسبب في بعض المشاكل لها".ونظرا لعدم وجود قوات من الشرطة، تمكنت الجماهير التي كانت تنتظر لاعبي برشلونة بالقرب من الفندق من تخطي المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام وكانت هناك بعض الحشود.وأضافت الصحيفة، أن "هناك 100 من مشجعي برشلونة كانوا في انتظار بعثة الفريق عند وصولهم إلى الفندق في مدريد".وأوضحت الصحيفة، أن "السبب وراء عدم مرافقة الشرطة لحافلة البارسا إلى الفندق غير معروف، لكن مصادر من برشلونة أعربت عن دهشتها لعدم وجود أي نوع من الحماية قبل مباراة مثل الكلاسيكو".ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد، مساء اليوم، بملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 32 لليجا.