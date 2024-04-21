منتخب صالات العراق يهزم استراليا ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا

وأقيمت المباراة في قاعةِ هوامارك، في الساعةِ الخامسة من عصر اليوم.يذكر أن منتخبنا لكرة الصالات كان قد هزم السعودية بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في أولى مباراته ضمن المجموعةِ الثانية، فيما خسر ثاني مبارياته أمام نظيره الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.