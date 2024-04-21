استعدادا لمواجهة السعودية.. منتخبنا الأولمبي يكمل تحضيراته

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حضر التدريبات عُضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي وعضو المكتب التنفيذيّ للجنةِ الأولمبية الوطنيّة خليل ياسين، ومدرب المنتخب الوطنيّ كاساس وملاكه التدريبيّ المُساعد، وشملت تدريبات اليوم على عددٍ من حالاتِ اللعب في الجانبين الدفاعي والهجومي".وأضاف: "عن احتمالاتِ تأهل منتخبنا إلى الدور المُقبلِ من البطولةِ، بيّن المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الأولمبيّ "عبد الجبار هاشم" الآليةَ الآتية: في حال فوز منتخبنا على نظيره السعودي، وفوز تايلند على طاجيكستان، سيتـم الذهاب إلى فارق الأهداف، وفي حالةِ تعادل منتخبنا مع السعودية، وتعادل تايلند مع طاجيكستان، يتم الذهاب إلى فارق المواجهات، وعند خسارةِ منتخبنا أمام السعودية، وخسارة تايلند أمام طاجيكستان، يـتـم الذهاب إلى فارق الأهداف".