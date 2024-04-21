التشكيل الرسمي لكلاسيكو الريال وبرشلونة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لخوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا.

وشهد تشكيل الملكي العديد من المفاجآت بوجود لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن، وإدواردو كامافينجا كظهير أيسر، بينما عاد أوريلين تشواميني في قلب الدفاع بجانب أنطوينو روديجر.

وعاد لوكا مودريتش ليكون أساسيا في خط الوسط، بعدما جلس احتياطيًا في أغلب المباريات.

وجاء التشكيل كاملًا كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويجلس على مقاعد بدلاء المرينجي كل من: كيبا، دي لويس، كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، جارسيا، ميندي، سيبايوس، دياز، جولر، خوسيلو.

على الجانب الآخر، أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه دون مفاجآت، باستثناء جلوس بيدري على دكة البدلاء.

ويقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم الفريق الكتالوني بجوار رافينيا ولامين يامال، ويأتي من خلفهم إلكاي جوندوجان.

وجاء التشكيل كاملًا كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، كوبارسي، أراوخو، كوندي.

خط الوسط: كريستنسن، جوندوجان، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: رافينيا، يامال، ليفاندوفسكي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من بينا، كوشين، مارتينيز، ألونسو، فورت، بيدري، روميو، سيرجي روبيرتو، لوبيز، توريس، فيليكس، روكي.

وبخلاف أهمية لقاء الكلاسيكو المعتادة نظرًا للعداء التاريخي بين الفريقين، إلا أن المواجهة ستكون حاسمة بنسبة كبيرة للقب الليجا هذا الموسم.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة الوصيف.