الشرطة يقسو على أربيل ويعزز صدارته للدوري

تغلب فريق الشرطة، مساء اليوم الأحد، على مضيفه فريق أربيل في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسجل القيثارة أربعة أهداف مقابل هدفين لأربيل وذلك خلال المباراة التي أحتضنها ملعب الأخير. وبهذه النتيجة يعزز الشرطة صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بينما بقي رصيد أربيل عند 23 نقطة في المركز 14.

