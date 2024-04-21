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ريال مدريد يحسم الكلاسيكو ويقترب من لقب الليغا
Alsumaria Tv
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قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (3-2) على الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل لريال مدريد، فينسيوس جونيور من ركلة جزاء (18)، لوكاس فاسكيز (73)، وجود بيلينجهام (90+1)، بينما سجل لبرشلونة كريستنسن (6)، وفيرمين لوبيز (69).
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.
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