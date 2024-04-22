دوري نجوم العراق.. مواجهتان في الجولة 23 اليوم

ويستضيف ملعب الساحر احمد راضي في بغداد المباراة الاولى بين فريقي نادي الحدود وضيفه نادي النفط عند الساعة 3:45 عصراً .ويدير اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علي حسين علي حكم ساحة، وصفد صباح مساعد أول، وحسن علي شلاكة مساعد ثاني، وحامد طالب حكم رابع، وواثق محمد حكم "فار".بينما يستضيف فريق دهوك على ملعبه فريق نفط الوسط عند الساعة 6:15 مساءً.ويدير اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من سالم عامر حكم ساحة، وبشار نوفل مساعد اول، وعمر محمود مساعد ثاني، ومحمد كامل حكم رابع، واحمد محمد عسكر حكم "فار".