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مفاجأة.. تشافي يدرس البقاء في برشلونة

رياضة

2024-04-22 | 06:37
مفاجأة.. تشافي يدرس البقاء في برشلونة
563 مشاهدة

السومرية نيوز- رياضة

فجر تقرير إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

وبحسب برنامج "Jijantes" الشهير، فإن تشافي يعيش فترة حاسمة فيما يتعلق بمستقبله الحالي مع الفريق الكتالوني.

وأضاف البرنامج "تشافي يفكر في الاستمرار، إذا تأكد من إجراء بعض التغييرات في البارسا، والتي لم تحدث في الصيف الماضي".

وأشار التقرير إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يصر على أن تشافي هو الشخص المناسب لتدريب البارسا في الوقت الحالي.

يذكر أن برشلونة خسر أمس الأحد أمام غريمه ريال مدريد بنتيجة 2-3 في إطار الجولة 32 من عمر الليجا، على ملعب البرنابيو.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.
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