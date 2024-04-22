هل تجاوزت كرة برشلونة خط مرمى مدريد؟.. تقنية جديدة تكشف

وشهدت المباراة في الدقيقة 28، ركلة ركنية لبرشلونة قابلها يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس أندري لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة انتظارا لقرار "الفار" الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن قناة "كانال بلس" من خلال لقطات الكاميرا، قامت بتطبيق تقنية ثلاثية الأبعاد، وتم التحقق من أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بالكامل.وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة "بي إن سبورت" قامت بتطبيق تقنية مماثلة وظهرت نفس النتيجة، بعدم صحة هدف لامين يامال.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة، ويتسع الفارق إلى 11 نقطة.