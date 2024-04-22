أول تصريح لـ "لابورتا" بعد الخسارة من الريال: سنطلب إعادة المباراة

وقال لابورتا في بيان: "لا أريد فقط أن أعبر عن استياء برشلونيين بسبب سوء إدارة VAR التي حدثت أمس، ولكن أيضًا أريد التأكيد على أنه على الرغم من أنها أداة كانت معنا لبعض الوقت، لا تزال تسبب الارتباك والمعايير المتناقضة وفقًا للمباريات والفرق".وأضاف: "كرئيس لنادي برشلونة، أود أيضًا أن أبرز قوة مسابقتنا وأشير إلى أننا مسابقة ناجحة وتحظى بمتابعة الملايين من المتابعين حول العالم. لكن ذلك لا يعفينا من النقد عندما تقلل استخدام تقنية VAR".وأشار لابورتا: "نحن نفهم صعوبة مهمة التحكيم، ولكن بالضبط لهذا السبب هناك أدوات، مثل VAR، يجب أن تساعد على جعل المنافسة أكثر عدالة وليس العكس".وأوضح: " بالأمس، كان هناك عدة لقطات مثيرة للجدل، ولكن من بينها جميعًا هناك واحدة كانت بارزة ويمكن أن تغير نتيجة المباراة النهائية".وأكد لابورتا: " كنادي، نريد التأكد مما حدث ولهذا السبب أعلمكم أننا في نادي برشلونة لكرة القدم سنطلب فورًا من لجنة التحكيم الفنية والاتحاد الإسباني لكرة القدم أن يزودونا بكل الصور والتسجيلات الصوتية التي أُنتجت خلال لقطة الهدف".وبين: "إننا نعارض أيضًا عدة أفعال حدثت خلال المباراة، والتي، على الرغم من إمكانية استشارتها في تقنية VAR، تم تجاهل هذه الأداة من قبل الحكم بشكل غير مفهوم".وختم لابورتا: "سنبدأ جميع الإجراءات المناسبة لعكس الوضع دون استبعاد الإجراءات القضائية اللازم، وفي حال تأكيد أنه كان هدفًا قانونيًا ـ كما نعتقد – سنذهب إلى أبعد من ذلك ونطلب إعادة المباراة، كما حدث في مباراة ضمن النطاق الأوروبي بسبب خطأ تقنية VAR".