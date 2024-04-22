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النفط يقلب الطاولة على الحدود ويهزمه بهدفين لهدف
Alsumaria Tv
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تغلب فريق نادي النفط، على نظيره الحدود بهدفين لهدف وحيد، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري نجوم العراق.
واحتضن ملعب الساحر أحمد راضي لقاء النفط والحدود الذي جرى في الساعة 3:45 من مساء اليوم.
وسجل الحدود أولاً عبر لاعبه كرار سالم في الدقيقة 29 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول مكتفياً بهذا الهدف.
وفي الشوط الثاني، تمكن محترف النفط نيدفريكي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 53 قبل أن يضيف افولابي الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 70.
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