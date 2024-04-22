النفط يقلب الطاولة على الحدود ويهزمه بهدفين لهدف

واحتضن ملعب الساحر أحمد راضي لقاء النفط والحدود الذي جرى في الساعة 3:45 من مساء اليوم.وسجل الحدود أولاً عبر لاعبه كرار سالم في الدقيقة 29 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول مكتفياً بهذا الهدف.وفي الشوط الثاني، تمكن محترف النفط نيدفريكي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 53 قبل أن يضيف افولابي الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 70.