الإنتر يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة العشرين

سجل ثنائية الإنتر فرانشيسكو أتشيربي (الدقيقة 18) وماركوس تورام (49)، فيما أحرز فيكايو توموري هدف ميلان (80)، في المباراة التي شهدت 3 بطاقات حمراء في الوقت بدل الضائع كانت من نصيب ثنائي ميلان ثيو هيرنانديز ودافيد كالابريا، بجانب دينزل دومفريس لاعب إنتر.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 86 في صدارة الترتيب، مبتعدًا بفارق 17 نقطة عن ميلان الوصيف قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.