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الإنتر يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة العشرين
Alsumaria Tv
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توّج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، للمرة العشرين في تاريخه، بعد فوز مثير على حساب غريمه الأزلي ميلان، بنتيجة (2-1) على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة 33 من الدوري الإيطالي.
سجل ثنائية الإنتر فرانشيسكو أتشيربي (الدقيقة 18) وماركوس تورام (49)، فيما أحرز فيكايو توموري هدف ميلان (80)، في المباراة التي شهدت 3 بطاقات حمراء في الوقت بدل الضائع كانت من نصيب ثنائي ميلان ثيو هيرنانديز ودافيد كالابريا، بجانب دينزل دومفريس لاعب إنتر.
وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 86 في صدارة الترتيب، مبتعدًا بفارق 17 نقطة عن ميلان الوصيف قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.
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