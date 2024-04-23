اختتام الجولة الـ 23 لدوري نجوم العراق اليوم.. إليك المباريات "المرتقبة"

وتسعى كتيبة القلعة البيضاء إلى استغلال نشوة الانتصار بعد التفوق على أمانة بغداد في الجولة السابقة، بغية اجتياز مهمة اليوم التي تبدو سهلة بحكم تذبذب نتائج المنافس.ويبحث فريق النوارس عن استعادة بعض من بريقه المفقود تحت قيادة مدربه الجديد عصام حمد، الذي تسلم المهمة خلفا للمدير الفني المصري حسام البدري، وأمامه العديد من التحديات بالفترة المقبلة، وفي المقدمة تأتي مواجهة الغريم التقليدي القوة الجوية ضمن نصف نهائي مسابقة الكأس.بدوره يطمح الفريق البصري للنهوض من كبوة الخسارة التي تكبدها على يد الحدود، عبر تقديم مستوى جيد يؤهله لحصد نتيجة إيجابية تسهم في ابتعاده عن صراع المراتب الأخيرة، لا سيما أنه يتواجد بالمركز السابع عشر برصيد (21 نقطة).وذكر المدرب المساعد لكرة نفط البصرة أسامة شيال، أن مواجهة الزوراء صعبة جدا بحكم إمكانات الأخير الذي سيلعب بميزتي الأرض والجمهور، إلا أن فريقه يطمح للظهور بصورة جيدة، من أجل الحصول على نقطة معنوية تعيد الثقة للاعبين الذين عقدوا العزم على أن يكونوا ندا قويا للنوارس في مباراة اليوم التي تعد بوابة لتعويض خسارة الحدود.بدوره سيكون النجف مرشحا للفوز حينما يواجه أمانة بغداد، بينما الحظوظ متساوية في مواجهة الكرخ وفريق القاسم.