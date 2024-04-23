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الأولمبي العراقي يُطارد حلمه الآسيوي ووعود "جريئة" من اللاعبين

رياضة

2024-04-23 | 03:55
الأولمبي العراقي يُطارد حلمه الآسيوي ووعود &quot;جريئة&quot; من اللاعبين
1,818 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

قطع لاعبو المنتخب الأولمبي العراقي وعودًا جريئة إلى الجماهير العراقية بعد خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر 2024.

وتصدّر المنتخب الأولمبي العراقي المجموعة الثالثة بتغلبه على السعودية بهدفين لهدفٍ في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد خليفة الدولي مساء الإثنين.

رئيس الاتحاد العراقي يُشيد بجهود اللاعبين ويُؤكد دعمهم
وعقب نهاية اللقاء، قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال في تصريحات إعلامية: "إن المنتخب الأولمبي العراقي، نجح في مهمته بدور المجموعات، الفريق مُعَدّ للوصول إلى أولمبياد باريس ورغم صعوبة الظروف التي رافقت المنتخب العراقي، لكننا واثقون بقدراتهم ومهاراتهم".

وأضاف قائلاً: "نبهت لاعبي المنتخب الأولمبي العراقي بالاحتفال اليوم وحسب، وأن يعودوا إلى أجواء التدريبات مباشرة يوم غد، هذا الإجراء الاحترازي سنتخذه لعدم تكرار ما حدث مع المنتخب العراقي الأول في كأس آسيا، يجب أن نستعد جيدًا إلى دور ربع النهائي".

ومن جانبه، قال اللاعب منتظر محمد، إن لاعبي المنتخب العراقي عادوا من بعيد بعد الانتكاسة أمام تايلاند ولكن الحمد لله حققنا فوزين مهمين ونحن نسير على الطريق الصحيح".

وأضاف: "مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، سيضع الخطة اللازمة لتحقيق الانتصار في المباراة المقبلة للمضي قدمًا والتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا والتفكير ببلوغ الأولمبياد".

بدوره، أكد اللاعب مصطفى سعدون أن المنتخب الأولمبي العراقي تغلب على السعودية بفضل روحه الكبيرة التي ظهر عليها في المباراة، نعلم أن القادم صعب؛ ولكننا سنكون على قدر المسؤولية".

الأولمبي العراقي يُطارد حلمه الآسيوي ويُؤكد نيته بالتتويج
وأكمل: "المنتخب الأولمبي العراقي مرشح للتتويج بلقب كأس آسيا، نعد الجماهير بأننا سنكون على قدر المسؤولية لتحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد باريس".

اللاعب علي جاسم أكد بدوره قائلًا: "المباراة أمام الأولمبي السعودي كانت صعبة للغاية، والحمد لله أسعدنا الجمهور بعدما خسرنا لقاء تايلاند، حققنا 6 نقاط مهمة، اللاعبون لعبوا بروح واحدة وعائلة واحدة".

وأضاف قائلًا: "ننتظر أوزباكستان أو فيتنام في ربع النهائي، نحن مستعدون لأي فريق ولا نهاب أحدًا، ولا يوجد صعب على العراق، هدفنا التأهل إلى أولمبياد باريس، ونحن نتحسن في كل مباراة".

وأوضح بالقول: "في كل مباراة أتذكر والدي، أشارك الصور مع الجمهور كي يحصل والدي على الدعاء وأشكر الجماهير على الدعوات له".

وقال المدافع زيد تحسين إن المنتخب الأولمبي العراقي كان أفضل من الأخضر السعودي تكتيكيًا وفنيًا، الهدف الذي سجله المنتخب السعودي جاء بخطأ فردي، سنحاول تفادي الأخطاء لأن القادم سيكون أصعب.
ونوّه إلى إن مهمة لاعبي المنتخب الأولمبي العراقي في البطولة تمثيل العراق خير تمثيل، نحن حريصون على سمعة البلد والانضباط سينقل صورة جميلة وعنا كلاعبين ولا نريد نقل صورة سيئة عن العراق، بحسب winwin.

يُذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي سينتظر وصيف المجموعة الرابعة والذي سينحصر بين أوزباكستان وفيتنام. 
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