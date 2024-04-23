الأولمبي العراقي يتفوق على برشلونة ومانشستر سيتي بإحصائية

السومرية نيوز – رياضة



أظهرت إحصائية خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، تفوق الأولمبي العراقي على اندية في القارة الأوروبية كبرشلونة الاسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي، من حيث قطع المسافات في المباراة الواحدة داخل الملعب.







وتأهل العراق متصدرًا للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة عن الوصيف المنتخب السعودي الذي يملك ذات الرصيد.



يُذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي سينتظر وصيف المجموعة الرابعة والذي سينحصر بين أوزباكستان وفيتنام.



*إحصائية "مفرحة"

حصلت السومرية نيوز، على إحصائية تخص مباراة الأولمبي العراقي مع طاجيكستان والتي تغلب بها بنتيجة 4-2 في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، وتبين ان لاعبي العراق قطعوا مسافة "قياسية" داخل الملعب في هذه المواجهة وهي أكثر من 118 كم. حجز المنتخب الأولمبي العراقي مقعده مع منتخبات ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، بعد تغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 2-1، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.وتأهل العراق متصدرًا للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة عن الوصيف المنتخب السعودي الذي يملك ذات الرصيد.يُذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي سينتظر وصيف المجموعة الرابعة والذي سينحصر بين أوزباكستان وفيتنام.حصلت السومرية نيوز، على إحصائية تخص مباراة الأولمبي العراقي مع طاجيكستان والتي تغلب بها بنتيجة 4-2 في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، وتبين ان لاعبي العراق قطعوا مسافة "قياسية" داخل الملعب في هذه المواجهة وهي أكثر من 118 كم.

ومن المفارقة في هذه الإحصائية، فان لاعبي الأولمبي العراقي تفوقوا على احصائيات نادي برشلونة الاسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي في مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أجريت مؤخراً، حيث قطع لاعبي مانشستر سيتي (117.8 كم) وقطع لاعبي برشلونة (117.7) كم.







وتُقام منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا "قطر 2024" في 4 ملاعب، شاركت كلها في استضافة البلاد الناجحة لنهائيات كأس آسيا للكبار هذا العام، وهي ملاعب "خليفة الدولي" و"الجنوب" و"جاسم بن حمد" و"عبد الله بن خليفة". وكان ملعبا "خليفة" و"الجنوب" من ضمن 8 ملاعب قطرية استضافت نهائيات كأس العالم 2022.