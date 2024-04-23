هل يملك برشلونة الفرصة لإعادة الكلاسيكو؟.. إليك ما يقوله قانون كرة القدم

السومرية نيوز – رياضة



حسم ريال مدريد لقب الليغا عمليًا بعدما حقق فوزًا ثمينًا على برشلونة في الكلاسيكو بهدف متأخر جديد لجود بيلينغهام الذي كان قد فعلها من قبل في كلاسيكو مرحلة الذهاب.







وبعد بيان رئيس برشلونة خوان لابورتا، كشفت لجنة الحكام الإسبانية عن فحوى المحادثة في الكلاسيكو بين حكم الساحة وحكم الـ"VAR" حيث لم ير الأخير أن هناك دليلًا دامغًا على تخطي كرة يامال لخط المرمى ليتم احتساب ركلة ركنية.



لابورتا تحدث عن أنه في حالة ما إذا ثبت للنادي الكتالوني أن الكرة تجاوزت خط مرمى لونين فإنه سيطالب بكل الإجراءات الممكنة، التي قد تصل إلى حد المطالبة بإعادة المباراة.



هل يملك برشلونة الفرصة لإعادة الكلاسيكو؟

ينص قانون كرة القدم على إعادة المباراة في حالة "التطبيق الخاطئ للقانون" كما هو في إجراءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويمكن أن يستند برشلونة على هذا النص في أنّ الحكم لم يحتسب هدفًا للفريق رغم أن القانون ينص على أنه في حالة تجاوز الكرة بكامل محيطها لخط المرمى فإنها تُحتسب هدفًا.



لكن هل تجاوزت الكرة بكامل محيطها لخط المرمى؟ هذا هو سؤال الساعة، فرغم أن بعض الزوايا يراها المتابعون كافية للحكم القاطع على الكرة، إلا أن هذا لم يكن رأي الطاقم التحكيمي في الكلاسيكو الذي لم يرَ دليلًا قاطعًا على ذلك، ولا يبدو أن لجنة الحكام الإسبانية بصدد تغيير هذا الرأي لذلك لن يكون برشلونة قادرًا على استخدام مثل هذا النص في الحالة الحالية. المباراة شهدت العديد من التقلبات في أحداثها بعدما تقدم برشلونة في مرتين ليعادل ريال مدريد ثم ينتصر بهدف بيلنغهام الذي لم يكن ما صنع الجدل بل كان محاولة من نجم المباراة لامين يامال لم يحتسبها حكم المباراة هدفًا.وبعد بيان رئيس برشلونة خوان لابورتا، كشفت لجنة الحكام الإسبانية عن فحوى المحادثة في الكلاسيكو بين حكم الساحة وحكم الـ"VAR" حيث لم ير الأخير أن هناك دليلًا دامغًا على تخطي كرة يامال لخط المرمى ليتم احتساب ركلة ركنية.لابورتا تحدث عن أنه في حالة ما إذا ثبت للنادي الكتالوني أن الكرة تجاوزت خط مرمى لونين فإنه سيطالب بكل الإجراءات الممكنة، التي قد تصل إلى حد المطالبة بإعادة المباراة.ينص قانون كرة القدم على إعادة المباراة في حالة "التطبيق الخاطئ للقانون" كما هو في إجراءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويمكن أن يستند برشلونة على هذا النص في أنّ الحكم لم يحتسب هدفًا للفريق رغم أن القانون ينص على أنه في حالة تجاوز الكرة بكامل محيطها لخط المرمى فإنها تُحتسب هدفًا.لكن هل تجاوزت الكرة بكامل محيطها لخط المرمى؟ هذا هو سؤال الساعة، فرغم أن بعض الزوايا يراها المتابعون كافية للحكم القاطع على الكرة، إلا أن هذا لم يكن رأي الطاقم التحكيمي في الكلاسيكو الذي لم يرَ دليلًا قاطعًا على ذلك، ولا يبدو أن لجنة الحكام الإسبانية بصدد تغيير هذا الرأي لذلك لن يكون برشلونة قادرًا على استخدام مثل هذا النص في الحالة الحالية.

وقائع مشابهة هذا الموسم

بعيدًا عن الكلاسيكو وفي واقعة شهيرة هذا الموسم، عانى ليفربول من ظلم تحكيمي واضح في مباراة توتنهام يمكن وصفه بـ "الجريمة المتكاملة"، فطاقم التحكيم اعترف بالخطأ الذي نتج عنه بعدم احتساب هدف صحيح لصالح الريدز أمام توتنهام هوتسبير، فقط لأن حكم الساحة ظنّ أن الـ"VAR" يخبره أنّ الهدف غير صحيح ليقرر أن الوقت قد فات على العودة لاحتسابه بعد سوء التفاهم هذا!



ورغم فداحة الأمر وإرسال اعتذار رسمي من لجنة الحكام الإنجليزية، فإن المباراة لم يتم إعادتها، إذ ينص القانون رقم 18 في قوانين البريميرليغ على أنه لا يمكن إعادة أية مباراة بسبب خطأ وقع فيه الـ"VAR".



ولا يمثل اعتذار لجنة الحكام الإنجليزية عديم الفائدة المرة الأولى التي يحدث هذا الأمر في الدوري الإنجليزي، إذ كانت هناك واقعة مشابهة تضرر فيها أرسنال الموسم الماضي من خطأ في رسم خطوط التسلل لهدف تم إلغاؤه لصالحه.



تيباس يدافع عن قراره

كان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس قد تجاهل فكرة الاعتماد على تقنية خط المرمى، إذ ارتأى آنذاك أنه لا حاجة لليغا بدفع 3 ملايين يورو مقابل تقنية لحالة تحدث 4 أو 5 مرات في الموسم.



الأمر نال انتقادات عديدة آنذاك وانتقادات متجددة في الساعات التي تلت الكلاسيكو، لكن تيباس لم يستسلم؛ حيث قام بنشر تغريدة تتضمن عدة أخبار عن شكاوى من التقنية باعتبارها "غير دقيقة" وتسببت في أخطاء كارثية في عدة مباريات.