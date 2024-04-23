اليوم.. أرسنال بمهمة صعبة أمام تشيلسي للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي

ويرغب الجانرز خلال هذا اللقاء فى تحقيق الفوز، حيث يخوض المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل مواصلة الصراع على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، فى ظل المنافسة الشرسة مع ليفربول ومانشستر سيتي.وأعاد الانتصار الأخير لآرسنال على وولفرهامبتون (2-0)، الجانرز للصدارة مؤقتا، بوصوله للنقطة 74، بفارق الأهداف عن ليفربول الوصيف الذي يتساوى معه بنفس النقاط، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.وفى المقابل، يطمع تشيلسي صاحب المركز التاسع بـ47 نقطة لتصحيح مساره في البريميرليج ومصالحة جماهيره بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر سيتي، لاسيما وأنه أصح لا ينافس على أي بطولة هذا الموسم ليتأكد خروجه خالي الوفاض.وودع تشيلسي منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور نصف النهائي، عقب الخسارة من مانشستر سيتي 1-0، في المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب "ويمبلي"، ليتعقد موسم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الأول مع البلوز.أما أرسنال ، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، فقد تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل مؤقت، بعد فوزه الثمين، على مضيفه فريق وولفرهامبتون، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ34 من البريميرليج.وينافس ليفربول أيضا بقوة بعد أن حقق الأحد الماضي فوزا صعبا على مضيفه فولهام بنتيجة 3-1، على ملعب كرافين كوتاج ضمن منافسات الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي، في المباراة التي شارك فيها النجم المصري محمد صلاح مع الريدز من الدقيقة 74 بهدف إراحته.