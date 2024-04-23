بين طرفي مانشستر.. هذا موعد نهائي كأس إنجلترا

ويلتقي الفريقان للنسخة الثانية على التوالي في نهائي البطولة العريقة يوم 25 مايو/أيار المقبل على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (الثانية مساء بالتوقيت العالمي).وكانت مباراتهما في الموسم الماضي بالمسابقة قد أقيمت في نفس التوقيت وعلى ذات الملعب.وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن اختيار هذا التوقيت جاء بعد مناقشات مع الشرطة والسلطات المحلية والمحطات التليفزيونية.وكان الاتحاد الإنجليزي يفضل إقامة المباراة النهائية في وقت مبكر من المساء في السنوات الأخيرة لكنه عاد للموعد التقليدي قبل 12 شهرا بناء على نصيحة الشرطة وهو ما تكرر الآن.وجاء في بيان صادر عن اتحاد كرة القدم الإنجليزي، نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "تم الآن تأكيد موعد انطلاق المباراة النهائية رسميًا في الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الناديين والسلطة المحلية وأعضاء المجموعة الاستشارية للسلامة ومحطات البث".