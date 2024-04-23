بيلينغهام يتوج بجائزة أفضل موهبة صاعدة في 2023

وبعث بيلينغهام، برسالة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حصوله على جائزة مميزة، كتب فيها: "يا له من شرف أن أقضي هذه الأمسية مع العديد من أبطالي الرياضيين في مثل هذا الحدث المرموق، بالإضافة إلى الحصول على جائزة هذا العام.. شكرا لكم!".وتعتبر هذه هي الجائزة الثالثة التي يحصل عليها بيلينغهام، بعدما فاز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023، وجائزة كوبا 2023 المقدمة في حفل الكرة الذهبية.