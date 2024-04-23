دورتموند يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية ان "سباستيان هالر مهاجم دورتموند، من المحتمل بقوة أن يغيب عن مباراتي بي إس جي ما لم تحدث مفاجأة".من جانبها أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "المهاجم الإيفواري يعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 1/2 في 13 نيسان الماضي".ويعد هالر من أبرز الأسلحة الهجومية للفريق الألماني حيث سجل 12 هدفا مع 6 تمريرات حاسمة في 40 مباراة بقميص دورتموند هذا الموسم.وتجاوز المهاجم الإيفواري محنة صحية صعبة بتعافيه من سرطان الخصية وساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا الأخيرة.كما سجل سباستيان هالر هدفا في مرمى أتلتيكو مدريد بمباراة الذهاب في دور الثمانية من البطولة الأوروبية.وتأهل دورتموند لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2013، عندما أطاح بريال مدريد قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ.