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القاسم يخطف نقطة من الكرخ في دوري نجوم العراق
Alsumaria Tv
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خطف نادي القاسم التعادل في الوقت القاتل من نظيره الكرخ، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري نجوم العراق.
وسجل الكرخ أولاً في الدقيقة 23 عبر لاعبه داوودا.
فيما خطب سيف رشيد لاعب القاسم، التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الثاني.
وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
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