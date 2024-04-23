كلوب يكشف عن إصابة مهاجم لفيربول قبيل ديربي "ميرسيسايد"

وقال كلوب: "للأسف سجل ديوجو جوتا الهدف، وشعر ببعض الآلم، والآن اكتشفنا أنه بحاجة للغياب لمدة أسبوعين".وأوضح المدرب الألماني: "جوتا عانى من مشكلة في الفخذ في الأسبوعين الأخيرين".وأشار: "إنها إصابة بسيطة لكنها جاءت في وقت متأخر من الموسم، فهي ليست لحظة مناسبة للإصابات".وإلى جانب ديربي ميرسيسايد، سيغيب جوتا عن رحلة السبت إلى وست هام، ثم مواجهة توتنهام في بداية أيار، ومن المتوقع أن يكون لائقًا للعودة في المباراتين الأخيرتين للفريق ضد أستون فيلا خارج أرضه وولفرهامبتون على أرضه.وسجل جوتا هدفا خلال الفوز على ملعب فولهام 3-1 الأحد الماضي، في أول مشاركة له كأساسي منذ شباط الماضي.ومن المقرر أن يغيب جوتا لمدة شهرين بسبب الإصابة، كما غاب لمدة 6 أسابيع في وقت سابق من الموسم، لذات السبب.ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في الدوري بفارق الأهداف عن أرسنال، بينما يتأخر مانشستر سيتي بنقطة واحدة وله مباراة مؤجلة.