الكشف عن موقف برشلونة من استمرار نجمه كانسيلو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء عن موقف برشلونة من استمرار الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، بعد الأداء الذي أظهره في مواجهتي ريال مدريد وباريس سان جيرمان.



وتلقى كانسيلو، انتقادات شديدة من جماهير النادي، بسبب مستواه الدفاعي في مواجهتي باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، والكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويلعب كانسيلو، في صفوف برشلونة، حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، من مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يثق في كانسيلو، ويهتم بالانتقادات التي تشير إلى تراجع مستواه وتسببه في الخسارة من باريس سان جيرمان ثم ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن ديكو ملتزم بوعده لكانسيلو، بالقتال على التعاقد معه بشكل نهائي من مانشستر سيتي، أو تمديد إعارته لمدة موسم آخر، حال عدم التوصل لاتفاق مع السيتيزنس.

ويرى ديكو أن كانسيلو أحد أهم اللاعبين في الفريق، وساهم هذا الموسم في تحقيق العديد من الانتصارات.