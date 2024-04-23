بعد ديمبلي.. سان جيرمان يخطط لخطف جوهرة برشلونة

وكان النادي الباريسي تسبب في الكثير من المتاعب لنظيره الكتالوني خلال السنوات الأخيرة بدفع الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا المقدر بنحو 222 مليون في صيف 2017، فضلا عن التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي بدفع الشرط الجزائي في عقده أيضا والمقدر بـ50 مليون يورو.ويبدو أن محاولات خطف نجوم البارسا لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أكدت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية أن بطل فرنسا يخطط للتعاقد مع لامين يامال موهبة برشلونة خلال الصيف المقبل.وأوضح المصدر أن "لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان هو من طلب التعاقد مع لامين يامال بعد المستويات المميز التي قدمها هذا الموسم".وتشير مصادر الصحيفة الفرنسية إلى أن "إدارة باريس سان جيرمان تخطط للتقدم بعرض مالي ضخم يقدر بنحو 200 مليون يورو، لكن الصفقة تعتمد في المقام الأول على رغبة اللاعب البالغ من العمر 16 عاما".ويحاول النادي الباريسي استغلال سوء الأوضاع الاقتصادية في برشلونة والتي ستجبر الإدارة على التخلص من بعض اللاعبين عقب نهاية الموسم الحالي.وشارك لامين يامال هذا الموسم في 44 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.