ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.. تعرف على منافس الأولمبي العراقي

وتأهّل المنتخب الفيتنامي ثانياً عن المجموعة الرابعة بعد خسارته أمس الثلاثاء 23 نيسان/ابريل 2024، مع المتصدر أوزبكستان بثلاثية نظيفة.ومن المؤمل أن يقام لقاء الأولمبي العراقي أمام فيتنام بعد غد الجمعة 26 نيسان/ابريل 2024، ويعدّ الفوز في تلك المواجهة مطلباً مهماً لأنه يقرّب كتيبة راضي شنيشل وبشكل كبير من بلوغ أولمبياد باريس.وكان المنتخب الأولمبي العراقي قد بلغ الدور الربع النهائي متصدراً مجموعته بعد تغلبه على الأخضر السعودي الذي احتل الوصافة.