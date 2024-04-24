رصيد المنتخبات العربية التهديفي بكأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق في المرتبة الثانية

وبات من حق المنتخبات العربية المتأهلة إلى ربع النهائي الحلم بخطف بطاقات التأهل إلى أولمبياد باريس، في ظل ما قدمته من مستويات رائعة في البطولة، تجعلها قادرة على الوصول إلى الأولمبياد والظهور بشكل مشرف هناك.
وفي السطور التالية، قراءة خاصة في نتائج المنتخبات العربية خلال دور المجموعات من كأس آسيا تحت 23 عامًا، والمواجهات المرتقبة التي تنتظر العرب في ربع النهائي.
تأهل نصف المنتخبات العربية
شارك في الدور الأول من منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، 6 منتخبات عربية تأهل نصفها إلى الأدوار الإقصائية من البطولة الآسيوية، مع توديع 3 منتخبات أخرى للبطولة بصورة مبكرة.
ضمن المنتخب القطري مستضيف البطولة مقعده في الدور الثاني، بتصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين 2-0 ضد إندونيسيا و2-1 على الأردن، ثم تعادل سلبي مع أستراليا، ليضرب موعدًا في الدور الثاني مع المنتخب الياباني الذي حل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف منتخب كوريا الجنوبية المتصدر.
وفي المجموعة ذاتها، أحبط المنتخب الأردني أحلام جماهيره بتوديع مبكر للبطولة تحت قيادة المدرب الوطني عبد الله أبو زمع، حيث تذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل سلبي مع أستراليا، ثم هزيمتين 1-2 أمام قطر و1-4 من إندونيسيا.
أما المجموعة الثانية، فشهدت استسلام المنتخب الإماراتي أمام العملاقين الياباني والكوري الجنوبي، ليحتل الأبيض الإماراتي المركز الرابع والأخير برصيد خالٍ من النقاط بعد 3 هزائم، 1-2 أمام الصين و0-1 من كوريا الجنوبية و0-2 من اليابان.
وتحققت أفضل النتائج العربية في المجموعة الثالثة، حيث تأهل عنها منتخبا العراق والسعودية، بتصدر أسود الرافدين الترتيب برصيد 6 نقاط، رغم تلقيه هزيمة افتتاحية 0-2 أمام تايلاند، قبل أن يقلب الطاولة بانتصارين مستحقين 4-2 أمام طاجيكستان و2-1 في مواجهة السعودية، ليضرب موعدًا مثيرًا مع فيتنام في الدور ربع النهائي، بعد إنهاء الأخيرة دور المجموعات في وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.
وتأهل المنتخب العراقي إلى الدور المقبل عن المجموعة الثالثة بصحبة المنتخب السعودي، الذي احتل وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة خلف أسود الرافدين رغم تفوقه بالأهداف على العراق، حيث افتتح الأخضر السعودي مبارياته بفوز 4-2 على طاجيكستان، وانتصار آخر بنتيجة 5-0 على تايلاند، لكنه خسر الصدارة لصالح العراق بعد خسارته في المواجهة المباشرة والأخيرة بينهما 1-2، بانتظار ما سيقدمه الأخضر السعودي أمام منتخب أوزبكستان متصدر ترتيب المجموعة الرابعة في الدور ربع النهائي.
وفي المجموعة الرابعة، ودع المنتخب الكويتي المنافسات من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد هزيمتين 1-3 أمام فيتنام و0-5 من أوزبكستان ثم فوز معنوي 2-1 على ماليزيا.
رصيد المنتخبات العربية التهديفي في كأس آسيا تحت 23 عامًا
أنهت المنتخبات العربية دور المجموعات بتسجيل 26 هدفًا عبر 16 مواجهة خاضتها في البطولة الآسيوية، بمتوسط بلغ 1.6 هدف في المباراة الواحدة، علمًا أن اثنتين من المواجهات المذكورة كانت تضم أطرافًا عربية خالصة.
تمكنت المنتخبات العربية من إحراز 41.2% من إجمالي أعداد الأهداف المسجلة في دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عامًا، مما يعكس قدراتها التهديفية العالية، حيث شهدت البطولة تسجيل 63 هدفًا عبر المنتخبات مجتمعة.
ويعد المنتخب السعودي أكثر المنتخبات العربية تسجيلًا للأهداف في دور المجموعات، بإحراز نجومه 10 أهداف في 3 مباريات، ثم جاء العراق في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، وحل منتخب قطر في المركز الثالث برصيد 4 أهداف، أما منتخب الكويت فأحرز 3 أهداف، واكتفى منتخب الأردن بتسجيل هدفين، ثم منتخب الإمارات الذي اكتفى بتسجيل هدف وحيد في البطولة.
ومن حيث القدرات الدفاعية، تصدر المنتخب القطري قائمة المنتخبات العربية الأقوى دفاعيًا، حيث تلقت شباك العنابي هدفًا واحدًا في 3 مباريات، وعلى النقيض كان المنتخب الكويتي الأسوأ على صعيد القدرات الدفاعية بتلقي شباكه 9 أهداف في 3 مباريات، أما منتخب السعودية فتلقى 4 أهداف، فيما تلقت شباك العراق 5 أهداف، واهتزت شباك الإمارات 5 مرات، فيما اهتزت شباك الأردن 6 مرات في 3 مباريات.
سيطرة عربية على قائمة الهدافين
يسيطر نجوم المنتخبات العربية على قائمة الهدافين في كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث يظهر 5 لاعبين عرب ضمن قائمة مكونة من 11 لاعبًا تمكنوا حتى الآن من إحراز هدفين فأكثر في البطولة الآسيوية.
ويتصدر أيمن يحيى سالم لاعب خط وسط المنتخب السعودي قائمة الهدافين في كأس آسيا إلى جانب مواطنه عبد الله رديف برصيد 3 أهداف، مناصفة مع الكوري الجنوبي لي يونغ جون، فيما تمكن السعودي أحمد مازن الغامدي من تسجيل هدفين في المسابقة، وهو الرصيد ذاته الذي يملكه العراقي علي جاسم والكويتي سلمان العوضي، لكن الأخير ودع المنافسات بالفعل، مما يفقده أي فرصة للمنافسة على لقب الهدافين.
مواجهات مثيرة تنتظر العرب في ربع النهائي
تنتظر المنتخبات العربية مواجهات مثيرة وصعبة في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس آسيا تحت 23 عامًا، في طريق تحقيق الحلم نحو التأهل إلى أولمبياد باريس.
المنتخب القطري يفتتح الدور ربع النهائي غدًا الخميس، حينما يلتقي منتخب اليابان على أرضية استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وفي يوم الجمعة تلعب السعودية مع أوزبكستان على أرضية استاد خليفة الدولي، فيما يستقبل استاد الجنوب موقعة العراق مع فيتنام.