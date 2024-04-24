رسمياً.. تحديد موعد مباريات العراق المقبلة في تصفيات كأس العالم وآسيا

وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان منتخبنا الوطنيّ سيواجه منتخب إندونيسيا في 6/6 في جاكارتا في ملعبِ غيلورا بونغ كارنو في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت بغداد 15:30 السابعة والنصف 19:30 بتوقيت جاكارتا، بينما ستكون آخرُ مواجهة في التصفياتِ ضد منتخب فيتنام في 6/11، ويحتضنها ملعبُ البصرة الدوليّ في الساعة التاسعة مساءً 21:00.ادناه المواعيد كاملة: