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رسمياً.. تحديد موعد مباريات العراق المقبلة في تصفيات كأس العالم وآسيا
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
قال الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، انه تمّ تحديد وتثبيت مواعيد المباراتين المتبقيتين لمنتخبنا الوطنيّ واللتين ستقامان في حزيران المقبل ضمن التصفياتِ الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان منتخبنا الوطنيّ سيواجه منتخب إندونيسيا في 6/6 في جاكارتا في ملعبِ غيلورا بونغ كارنو في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت بغداد 15:30 السابعة والنصف 19:30 بتوقيت جاكارتا، بينما ستكون آخرُ مواجهة في التصفياتِ ضد منتخب فيتنام في 6/11، ويحتضنها ملعبُ البصرة الدوليّ في الساعة التاسعة مساءً 21:00.
ادناه المواعيد كاملة:
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