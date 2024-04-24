أمام تايلاند.. العراق يخسر مباراته المؤهلة لكأس العالم لكرة الصالات

خسر منتخبنا الوطني لكرة الصالات، اليوم الأربعاء، أمام تايلاند بثلاثة أهداف مقابل اثنين، وذلك في الدور ربع نهائي من بطولة آسيا.

وبهذه الخسارة ضيع المنتخب العراقي فرصة التأهل لكأس العالم لكرة الصالات.



وفي حالة تأهل منتخب أوزبكستان إلى الدور نصف نهائي بطولة آسيا المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، فإن المنتخبات الخاسرة في الدور ربع النهائي ستخوض مواجهات فيما بينها من أجل تأهل منتخب واحد إلى كاس العالم؛ كون المنتخب الأوزبكي هو من يضيف النهائيات.