مارينوس الياباني يلاقي العين الاماراتي في نهائي ابطال آسيا

وبعد انتهاء ذهاب نصف النهائي بفوز أولسان، حامل لقب 2012 و2020، بهدف، حقق يوكوهاما الذي يدرّبه النجم الأسترالي السابق هاري كيويل بداية رائعة على أرضه.وتقدّم بسرعة بثلاثية بعد نصف ساعة على صافرة البداية، حملت توقيع أساهي أويناكا (13 و30) والبرازيلي المخضرم أندرسون لوبيس (21).وفيما كان وصيف 1990، عندما كان يحمل اسم نيسان يوكوهاما، يتّجه لتأهل مريح إلى النهائي، قلّص أولسان الفارق عبر البرازيلي ماتيوس ساليس من كرة رأسية (35).وما زاد الطين بلّة ليوكوهاما طرد تاكومي كاميجيما بعد لمسه الكرة بيده داخل المنطقة، واحتساب ركلة جزاء ترجمها السويدي داريان بويانيتش (42)، فقلّص أولسان الفارق إلى 2-3، وعادل نتيجة المبارتين 3-3.بقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني والشوطين الإضافيين، فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح تحت الأمطار.خيّم التعادل قبل أن يُهدر كيم مين-سو ركلة صدّها حارس يوكوهاما وليام بوب، ليزرع البرازيلي إدورادو ركلة الفوز 5-4 ويحجز بطاقة النهائي.ويستضيف يوكوهاما ذهاب النهائي في 11 آيار، فيما يحتضن العين الإياب يوم 25 من نفس الشهر.وكان العين تغلب في نصف النهائي على الهلال السعودي حامل اللقب 4 مرات (وهو رقم قياسي) 5-4 بمجموع المبارتين.ورغم خروجه، كان أولسان حجز بطاقته إلى مونديال الأندية الموسّع بمشاركة 32 فريقاً العام المقبل في الولايات المتحدة، بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي.