بعد حادثة "احتضان" حارس المرمى.. منع حضور المشجعات بالملاعب الايرانية

وذكرت التقارير أن "الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمر بأن يتم فرض حظر على دخول النساء إلى الملاعب فى مدينة تبريز، التي تقع شمال غربى البلاد، في أعقاب أحداث المباراة التي أقيمت على ملعب تراكتور سازي دون إيضاح ما إذا كان الحظر سيطبق في تبريز أم في عموم البلاد".ويعتقد المراقبون أن "السيدة التي اقتحمت الملعب في الأسبوع الماضي هي السبب في إصدار الاتحاد الإيراني لهذا القرار، بعدما ركضت تجاه الملعب في مباراة بالدور بين فريقي استقلال طهران وألمنيوم أراك واحتضنت سيد حسين حسيني حارس مرمى فريق استقلال طهران والمنتخب الإيراني".وتم تغريم حسيني 4500 دولار أميركي وإيقافه مباراة واحدة، بينما قال اللاعب في تصريحات صحافية: "سأدفع الغرامة من أجل تلك الفتاة".