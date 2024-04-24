بإعلان رسمي.. البافاري يستقر على بديل لتوخيل

وكان توخيل أعلن رحيله عن "العملاق البافاري" عقب نهاية الموسم الحالي بسبب تذبذب نتائج الفريق وخسارة لقب الدوري الألماني.وبدأ النادي البافاري في البحث عن مدير فني جديد، حيث دخل الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني دائرة المرشحين، بجانب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني.ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ استقر على رالف رانغنيك، مدرب منتخب النمسا، من أجل قيادة الفريق الموسم المقبل.وأوضحت الصحيفة أن "المدرب الألماني عقد اجتماعا مع إدارة النادي وتم الاتفاق على كل التفاصيل فيما يتعلق بمهمته الجديدة".ومن جانبه، تحدث رانغنيك عن مفاوضات بايرن ميونخ في تصريحات لوسائل الإعلام الألمانية، بقوله: "البايرن تواصل معي وأبلغت الاتحاد النمساوي بالأمر".وأتم: "تركيزي الآن منصب مع منتخب النمسا والمشاركة في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024".ويمتلك رانغنيك خبرات طويلة في عالم التدريب حيث سبق أن قاد مانشستر يونايتد الإنجليزي ولايبزيغ الألماني، بجانب اشرافه عام على العديد من المشاريع المتعلقة بالفرق الكبرى.