في الطريق لباريس.. الأولمبي الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة فيتنام

واصل المنتخبُ الأولمبيّ لكُرةِ القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراته الفنيّة في مجمعِ الإرسال بالدوحة استعداداً لمُواجهةِ نظيره الفيتنامي التي تقام يوم الجمعة المقبل في الساعةِ الثامنة والنصف ليلا ضمن الدور ربع النهائي لمنافساتِ آسيا المؤهلة الى اولمبياد باريس.





وأضاف: "شملت الوحدةُ التدريبيّة على حالاتِ اللعب المُختلفة وتمركز اللاعبين، وأدّى اللاعبون التمارينَ بروحٍ عالية واندفاعٍ كبير".

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تابعته السومرية نيوز، انه "حضر التدريبات عضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي، وعضو المكتب التنفيذيّ للجنةِ الأولمبية خليل ياسين".وأضاف: "شملت الوحدةُ التدريبيّة على حالاتِ اللعب المُختلفة وتمركز اللاعبين، وأدّى اللاعبون التمارينَ بروحٍ عالية واندفاعٍ كبير".