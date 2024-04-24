برشلونة.. حديث جديد عن المدربين المرشحين لقيادة الفريق

عادت إدارة برشلونة مجددا لدراسة الملف الخاص بالمدربين المرشحين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وجاء ذلك بعد أن انقلبت إدارة برشلونة على تشافي، وعادت للبحث عن مدرب جديد، رغم تراجع المدرب الإسباني مؤخرا عن قراره عقب الكلاسيكو وانفتاحه على البقاء.

وسبق أن ذكرت تقارير في الأسابيع الأخيرة أن رافا ماركيز، مدرب الفريق الرديف، هو الخيار الوحيد أمام إدارة برشلونة، في حالة رحيل تشافي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أعادت إدارة برشلونة فتح باب الجدل حول هوية مدرب الفريق بالموسم المقبل.

وأشارت إلى أن رافا ماركيز أحد المرشحين الأقوياء، لكنه لم يعد الوحيد في حسابات الإدارة التي لن تغلق الباب أمام التعاقد مع مدرب آخر أكثر خبرة وحقق ألقابا مهمة في مسيرته.

وأوضحت أنه تم استبعاد أسماء مثل ميكيل أرتيتا ويورجن كلوب ولويس إنريكي من خيارات تدريب برشلونة في الموسم المقبل.

وكشفت أن ما هو واضح الآن أن قائمة الخيارات المحتملة لخلافة تشافي تضم رافا ماركيز، بالإضافة إلى عودة هانز فليك وتوماس توخيل حيث تم استطلاع رأيهما بشأن الوظفية في وقت سابق.

وذكرت "سبورت" أنه يمكن إضافة أسماء مدربين آخرين للقائمة، مؤكدة أن قرار رحيل تشافي والتعاقد مع مدرب جديد سيظهر إلى النور قريبا.