قرار جديد لتشافي يخص تدريب برشلونة

كشف تقرير صحفي، عن موقف تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لبرشلونة، من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقاها من الإعلام الكتالوني، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد، والإقصاء من كأس الملك.

وعقد خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتماعا الأربعاء، مع تشافي من أجل مناقشة قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل.

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تشافي قرر تغيير رأيه والبقاء كمدير فني لبرشلونة".

وأضاف: "بعد اجتماع الليلة وإصرار لابورتا على بقائه، وافق تشافي على شروط برشلونة، وسيستمر في منصبه كمدير فني".

وكانت تقارير صحفية قد خرجت مؤخرا، حول رغبة إدارة البارسا في إجراء تعديل على الجهاز الفني الحالي لتشافي، والاستغناء عن المعد البدني، والمدرب العام وهو شقيقه أوسكار هيرنانديز.