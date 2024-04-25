كيف أنعشت أوزبكستان آمال صالات العراق لبلوغ كأس العالم رغم خسارته؟

وتأهّلت أوزبكستان رسمياً إلى كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة، مانحة مقعدها لأربعة منتخبات خرجت من الأدوار الإقصائية وهي (العراق وأفغانستان وفيتنام وقيرغيزستان) كي تتنافس على البطاقة الأخيرة.وسيلعب منتخبنا غداً الجمعة أمام أفغانستان، يعقبه لقاء فيتنام مع قيرغيزستان، على أن يتواجه الفائزان من كلتا المباراتين في مباراة مفصلية للظفر بالبطاقة المونديالية الآسيوية الأخيرة.يشار الى ان منتخبنا الوطني لكرة الصالات خسر، أمس الأربعاء، أمام تايلاند بثلاثة أهداف مقابل اثنين، وذلك في الدور ربع نهائي من بطولة آسيا.