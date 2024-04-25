لن يتحقق بالكلام.. مدرب الأولمبي العراقي يحدد شرطاً للتأهل للأولمبياد

السومرية نيوز – رياضة



حدّد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل شرطًا أمام المنتخبات التي تسعى إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، وذلك في تصريحاته قبل مواجهة فيتنام.





وقال شنيشل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "المنتخب الأولمبي العراقي تناسى مباريات دور المجموعات بكل سلبياتها وإيجابياتها، والفريق يركز حاليًّا على ربع النهائي والمواجهة الهامة يوم غد، منتخب فيتنام تطور مؤخرًا، وهو فريق محترم ولن يكون صيدًا سهلًا إطلاقًا".



شنيشل: التأهل للأولمبياد لا يتحقق بالكلام

وأضاف شنيشل في تصريحاته: "التأهل إلى الأولمبياد لا يتحقق بالكلام وإنما بالنتائج، والمنافسة صعبة على الجميع، جميع المنتخبات تمتلك نفس الطموح، والمنتخب الأولمبي العراقي توفرت له جميع الظروف، والاتحاد العراقي قدم لنا دعمًا كبيرًا في سبيل تحقيق الأهداف".



وأكمل قائلاً: "لكل مدرب استراتيجية معينة له، المباريات الإقصائية مختلفة، فيتنام فريق محترم وتطور بشكل كبير مؤخرًا كحال بقية منتخبات شرق آسيا، مثل إندونيسيا وتايلاند، وأنا ضد التكهن في المباراة وأتمنى التوفيق لفريقي ليمضي في البطولة". وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره الفيتنامي، في المباراة التي ستقام في ملعب الجنوب بمدينة الوكرة مساء يوم غد الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.وقال شنيشل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "المنتخب الأولمبي العراقي تناسى مباريات دور المجموعات بكل سلبياتها وإيجابياتها، والفريق يركز حاليًّا على ربع النهائي والمواجهة الهامة يوم غد، منتخب فيتنام تطور مؤخرًا، وهو فريق محترم ولن يكون صيدًا سهلًا إطلاقًا".وأضاف شنيشل في تصريحاته: "التأهل إلى الأولمبياد لا يتحقق بالكلام وإنما بالنتائج، والمنافسة صعبة على الجميع، جميع المنتخبات تمتلك نفس الطموح، والمنتخب الأولمبي العراقي توفرت له جميع الظروف، والاتحاد العراقي قدم لنا دعمًا كبيرًا في سبيل تحقيق الأهداف".وأكمل قائلاً: "لكل مدرب استراتيجية معينة له، المباريات الإقصائية مختلفة، فيتنام فريق محترم وتطور بشكل كبير مؤخرًا كحال بقية منتخبات شرق آسيا، مثل إندونيسيا وتايلاند، وأنا ضد التكهن في المباراة وأتمنى التوفيق لفريقي ليمضي في البطولة".

ونوه إلى أن المنتخب الأولمبي العراقي في وضع جيد، بعدما اجتاز الكبوة التي حصلت له في مباراة تايلاند، وأردف: "نعم هناك اختلاف بين شرقي وغربي آسيا، المنتخب السعودي منتخب متميز جدًّا، وكانت تلك المباراة بحسابات مختلفة".



منتظر كنوش: مستعدون لمواجهة فيتنام

بدوره، قال اللاعب منتظر محمد كنوش في ذات المؤتمر: "المنتخب الأولمبي العراق استطاع عبور دور المجموعات، وسنستعد لفيتنام أفضل استعداد، لم نكن بوضعنا الطبيعي في المباراة الأولى، وتعاهدنا على تقديم الأفضل ونحن عائلة واحدة ونساعد بعضنا البعض".



وأكمل: "اللاعب العراقي يتعايش مع الضغوطات ونحن نستمتع فيها، جاهزون للمباراة القادمة والجهاز التدريبي يثق بجميع اللاعبين، ونحاول أن ننهي المباراة خلال الشوطين"، مبينًا أن جميع منتخبات شرق آسيا بدأت بالتطور، وأن فيتنام فريق محترم ولا يمكن أن يكون صيدًا سهلًا، مؤكدًا أن الفيصل الوحيد هو الأداء في الملعب.



يذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي، سيرتدي الطقم الأبيض الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر، فيما يرتدي منتخب فيتنام اللون الأحمر وحارس المرمى اللون الأخضر، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع التقني للمواجهة.