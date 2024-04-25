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بينها دعم تشافي ومصير كورتوا.. انشيلوتي يطلق عدة رسائل

رياضة

2024-04-25 | 08:53
بينها دعم تشافي ومصير كورتوا.. انشيلوتي يطلق عدة رسائل
1,313 مشاهدة

أطلّق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مجموعة من الرسائل القوية قبل مواجهة ريال سوسيداد المرتقبة، يوم الجمعة المقبل.

ويخرج فريق ريال مدريد ليحل ضيفا على ريال سوسيداد في الجولة 33 من الدوري الإسباني، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في آخر بروفة قبل لقاء بايرن ميونخ الألماني المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وتطرّق أنشيلوتي للحديث عن عدة أمور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء ريال سوسيداد، منها عودة البلجيكي تيبو كورتوا لحراسة مرمى فريقه مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي إن: "تيبو كورتوا في حالة جيدة وقد يلعب ضد قادش"، في إشارة للمباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة 34 من الدوري الإسباني يوم 4 مايو/ أيار المقبل.

وغاب كورتوا عن صفوف فريق "الميرينغي" منذ تعرضه مطلع الموسم الحالي لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف أنشيلوتي عن معاناة الإنجليزي جود بيلينغهام من آلام في المعدة، والبرازيلي رودريغو غويس من نزلة بردة، وهو ما جعلهما يغيبان عن مران الخميس، واستدرك "لكني اعتقد أنهما سيسافران معنا في رحلة سوسيداد، بالنسبة لفيرلاند ميندي فمن الأفضل له البقاء والتفكير في مباراة دوري أبطال أوروبا".

وواصل: "أفكر في التدوير بين اللاعبين، لأن ليس كلهم متعافين بنسبة 100%، ولكن عليّ التفكير في عدة أمور أخرى".

ورفض مدرب ميلان الإيطالي الأسبق نغمة حسم الدوري الإسباني بعد الفوز على برشلونة 3-2 في الكلاسيكو، بقوله: "حتى نكون حسابياً أبطال الليغا، علينا أن نقاتل، ديناميكية الفريق جيدة للغاية ولكن الأهم الاستمرار في الكفاح وتحقيق الفوز".

وعلّق أنشيلوتي على فكرة الجدل المثار بسبب كرة الهدف الملغى في الكلاسيكو للإسباني الشاب لامين يامال مهاجم برشلونة ضد فريقه بسبب تجاوزها خط المرمى، وقال: "لدينا فكر خاص يعتمد على ألا نتأثر بكل ما يدور حولنا ونعتبره لا شيء".

وفي سياق متصل، تطرق أنشيلوتي للحديث عن صراع الكرة الذهبية 2024 والمنتظر أن يكون بين نجمي فريقه؛ البرازيلي فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، بتعليق محايد ومقتضب: "الثنائي يستحق الجائزة".

ومن ناحية أخرى، شدد المدرب الإيطالي على أحقية الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالاستمرار في منصبه حتى نهاية عقده، مؤيداً قرار إدارة ناديه بقوله: "لقد قام بعمل رائع في البارسا وهو يعرف النادي جيداً، وأرى أن ما جرى هو القرار الصحيح".

وتراجع تشافي عن قرار الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد اجتماع مع خوان لابورتا رئيس النادي يوم الأربعاء في منزل الأخير.
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