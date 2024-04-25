غيابات بارزة في صفوف مدريد خلال مواجهة سوسيداد

ويحل ريال مدريد ضيفا على سوسييداد مساء الجمعة في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.وكان أنشيلوتي قد قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن بيلينغهام "تعرض لمتاعب في المعدة الليلة الماضية، بينما يعاني رودريغو من الأنفلونزا".في الوقت ذاته أشار المدرب الإيطالي إلى أنهما قد يصبحا جاهزين بحلول يوم الجمعة، وربما يتمكنان من السفر غدا"، دون أن يستبعد سفر الثنائي مع الفريق لمدينة سان سيباستيان.وشهدت القائمة التي أعلنها ريال مدريد اليوم الخميس استدعاء رودريغو واستبعاد بيلينغهام، الذي ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن أنشيلوتي يرغب في إراحته قبل القمة المرتقبة أمام بايرن ميونخ.ووفقا للوكالة، قرر أنشيلوتي إراحة بيلينغهام للاستعانة به في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، حيث يفضل المدرب الإيطالي اتخاذ الحذر فيما يخص لاعب الوسط الإنجليزي وهداف الفريق هذا الموسم.قائمة ريال مدريد لمباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024حراسة المرمى: أندري لونين وكيبا أريزابالاغا وفران غونزاليس.الدفاع: داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وإيدير ميليتاو وناتشو فيرنانديز وأنطونيو روديجر وفران غارسيا.خط الوسط: أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا وتوني كروس وداني سيبايوس ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وأردا غولر.الهجوم: فينيسيوس جونيور ورودريغو وبراهيم دياز وخوسيلو ماتو.