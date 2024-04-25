بنزيما يصعق جمهور اتحاد جدة قبل مباراة الشباب

ويستضيف الاتحاد نظيره الشباب، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن للمحترفين.ويتطلع الفريق الاتحادي لمواصلة تحقيق الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية أمام الحزم بنتيجة 3-2، إذ يتواجد حاليا في المركز الرابع برصيد 50 نقطة بجدول ترتيب المسابقة.وفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بنزيما سيغيب عن كلاسيكو الشباب بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.وأوضحت أن "النجم الفرنسي لم يشارك في تدريبات الاتحاد منذ مباراة الحزم التي أقيمت السبت الماضي، بعدما أبلغ الجهاز الطبي بمعاناته من أزمة عضلية".وبالتالي فإن المهاجم الفرنسي لن يدعم الاتحاد في معركة الشباب التي تمثل أهمية جماهيرية كبيرة بالإضافة إلى تحديد وضعية "العميد" بجدول الترتيب.جاءت إصابة بنزيما تزامنا مع الفترة الصعبة التي يعيشها مع الاتحاد والتي قد تؤدي إلى رحيله بنهاية المطاف.وترددت أنباء قوية مؤخرا تشير إلى إمكانية التخلص من بنزيما في صيف 2024، نظرا لرغبة مشتركة بين اللاعب والإدارة.ويقدم صاحب الـ36 عاما مستويات مذبذبة منذ بداية الموسم الجاري على عكس فترته السابقة مع ريال مدريد الإسباني، بجانب دخوله في عدة أزمات مع المدربين والإدارة وإصاباته المستمرة.وشارك "البنز" في 29 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلا خلالها 13 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.