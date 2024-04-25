القوة الجوية يتجاوز كربلاء ويواصل مطاردة الشرطة المتصدر

تغلب فريق القوة الجوية، مساء الخميس، على ضيفه فريق كربلاء في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، بفوز الجوية بهدفين مقابل هدف لكربلاء. وبهذه النتيجة يبلغ رصيد الصقور 52 نقطة خلف المتصدر الشرطة برصيد 54 نقطة، بينما بقي كربلاء في المركز 16 برصيد 23 نقطة.

