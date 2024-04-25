التعادل يحسم لقاء الشرطة والنفط في "نجوم العراق"

حسم التعادل الايجابي لقاء فريقي الشرطة والنفط، مساء اليوم الخميس، ضمن دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسجل الفريقان هدف لكل منهما خلال المباراة التي احتضنها ملعب المدينة في بغداد. نتيجة المباراة رفعت رصيد الشرطة الى 55 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن القوة الجوية الذي لديه مباراة مؤجلة، بينما رفع النفط رصيده الى 37 نقطة في المركز الخامس.