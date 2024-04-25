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رباعية لمانشستر سيتي تضيق الخناق على آرسنال
Alsumaria Tv
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حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه برايتون (4-0) في مباراة مؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفع السيتي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف آرسنال المتصدر، علما بإن فريق بيب جوارديولا لديه مباراة مؤجلة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد برايتون عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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