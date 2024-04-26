الأولمبي العراقي يتلقى دفعة إيجابية قبل مواجهة فيتنام اليوم

السومرية نيوز – رياضة



تلقى منتخب العراق الأولمبي دفعة إيجابية قبل مواجهة نظيره الفيتنامي في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر.



ويتواجه المنتخبان في تمام الساعة 8:30 بتوقيت الدوحة وبغداد، من مساء غدٍ الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي، وذلك في ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.



وقال المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي العراقي، قصي منير، إن "استعدادات المنتخب الأولمبي العراقي ما زالت مستمرة وتتصاعد يومًا بعد آخر قبل مواجهة فيتنام.. الجميع يعلم أننا سنواجه فريقًا صعبًا تطور مؤخرًا، ولديه تطلعات كبيرة للذهاب بعيدًا في كأس آسيا"