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الأولمبي العراقي يتلقى دفعة إيجابية قبل مواجهة فيتنام اليوم
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تلقى منتخب العراق الأولمبي دفعة إيجابية قبل مواجهة نظيره الفيتنامي في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر.
ويتواجه المنتخبان في تمام الساعة 8:30 بتوقيت الدوحة وبغداد، من مساء غدٍ الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي، وذلك في ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.
وقال المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي العراقي، قصي منير، إن "استعدادات المنتخب الأولمبي العراقي ما زالت مستمرة وتتصاعد يومًا بعد آخر قبل مواجهة فيتنام.. الجميع يعلم أننا سنواجه فريقًا صعبًا تطور مؤخرًا، ولديه تطلعات كبيرة للذهاب بعيدًا في كأس آسيا"
وأضاف منير أن "كل من يحضر في وفد المنتخب الأولمبي العراقي يثق بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، الروح عالية جدًّا في تدريبات الأولمبي العراقي، والفوز سيساعدنا على الاقتراب كثيرًا من أولمبياد باريس، وهو ما نسعى إليه كحال باقي الفرق المشاركة".
وأوضح المدرب العراقي أن "مباراة تايلاند أعطت درسًا كبيرًا للمنتخب الأولمبي العراقي، الخسارة كانت استفاقة مبكرة للاعبين، لأنهم انتفضوا بعدها وتصدروا المجموعة، والآن نحن نسعى إلى الوصول بعيدًا في هذه البطولة.. اللاعبون يريدون تسجيل أسمائهم في تأريخ الكرة العراقية، والجميع جاهز لتقديم كل ما لديه، ويبقى التوفيق من رب العالمين". وأشار قصي منير إلى أهمية الدعم الجماهيري الذي يحظى به "ليوث الرافدين"، من خلال المشجعين الذين يواصلون الحضور لمساندة الفريق.
مدرب منتخب العراق الأولمبي: لاعبونا يريدون تقديم كل ما لديهم
وأكمل منير قائلًا: "اللاعبون يريدون تقديم كل ما لديهم في مباراة الغد، المنتخب تلقى دفعة إيجابية كبيرة قبل مواجهة فيتنام بعودة اللاعب منتظر عبد الأمير الذي تعافى من إصابته"، منوهًا بأن "الإصابات الكثيرة في المنتخب الأولمبي العراقي أثبتت بأن فريقنا لديه لاعبون مميزون بإمكانهم تعويض الغيابات، ولذلك لم يحدث أي ارتباك في صفوف الفريق".
وأشار منير إلى أن "مباراة الغد لن تكون خاضعة للحسابات، عدة متغيرات من الممكن أن تقلب نتيجة اللقاء ومجموعة ظروف أيضًا قد تخدم الأولمبي العراقي أو ربما الفيتنامي، لذلك فإن الحظوظ متساوية ومن الممكن أن يفوز أي فريق في المباراة"، بحسب winwin.
وكان منتخب العراق الأولمبي قد تأهل متصدرًا عن المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا على الأولمبي السعودي بفارق المواجهات المباشرة، فيما تأهل المنتخب الفيتنامي وصيفًا عن المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.
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